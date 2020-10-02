Снижение уровня воды зафиксировано в Комсомольске-на-Амуре

На утро 2 октября уровень воды в Амуре у Комсомольска составил 702 см, за прошедшие сутки уровень воды упал на 2 см — это впервые за последний месяц. На сегодняшний день в зоне подтопления находятся частные дома и участки.

Грунтовой водой залило подвалы трех детских садов, Драматического театра, городского Дворца творчества детей и молодежи. Кроме этого, подтоплены подвалы 40 многоквартирных домов, 31 дом находится в Центральном округе и девяти домов в Ленинском округе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.

Оперативный штаб готовит силы и средства города, для того чтобы обеспечить безопасное прохождение циклона, который ожидается в субботу и в понедельник.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 28 сентября сообщил о проведении служебной проверки в отношении компании, которая самовольно разобрала временную дамбу в затоне во время паводка. В результате вновь оказались подтоплены десятки гаражей, которые люди уже просушили, однако на этот раз обошлось без тяжких последствий. Этой ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.