Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз выделил €720 млн на синхронизацию энергосистем стран Балтии
Экономика
Нефть и акции подешевели после сообщений о коронавирусе у Трампа
Общество
Учения по гражданской обороне под руководством президента пройдут в 2021 году
Мир
Минск пригрозил Евросоюзу разрывом дипотношений
Мир
В Баку заявили о ракетном обстреле Арменией села на западе Азербайджана

Снижение уровня воды зафиксировано в Комсомольске-на-Амуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На утро 2 октября уровень воды в Амуре у Комсомольска составил 702 см, за прошедшие сутки уровень воды упал на 2 см — это впервые за последний месяц. На сегодняшний день в зоне подтопления находятся частные дома и участки.

В Хабаровском крае продолжается эвакуация жителей

Грунтовой водой залило подвалы трех детских садов, Драматического театра, городского Дворца творчества детей и молодежи. Кроме этого, подтоплены подвалы 40 многоквартирных домов, 31 дом находится в Центральном округе и девяти домов в Ленинском округе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.

Оперативный штаб готовит силы и средства города, для того чтобы обеспечить безопасное прохождение циклона, который ожидается в субботу и в понедельник.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 28 сентября сообщил о проведении служебной проверки в отношении компании, которая самовольно разобрала временную дамбу в затоне во время паводка. В результате вновь оказались подтоплены десятки гаражей, которые люди уже просушили, однако на этот раз обошлось без тяжких последствий. Этой ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020