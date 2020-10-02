В МИД Армении заявили о турецких беспилотниках и истребителях в Карабахе

Турецкие военные специалисты участвуют в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Об этом в пятницу, 2 октября, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Турецкие военные специалисты воюют бок о бок с Азербайджаном (в Нагорном Карабахе. ― Ред.), который использует турецкое вооружение, включая беспилотники и истребители», ― рассказала она агентству.

Также Нагдалян подчеркнула, что Турция вербует и перебрасывает в регион иностранных боевиков из тех частей Сирии и Ливии, которые контролирует Анкара.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимым то, что Минская группа ОБСЕ стремится к прекращению огня в Нагорном Карабахе, отметив, что проблема решится с выводом войск Армении из региона.

Ранее в тот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.

Ранее, 30 сентября, советница президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Турция разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По ее словам, такими действиями турецкие власти стремятся усилить свою региональную и международную роль.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.