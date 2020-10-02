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Восемь классов перешли на дистанционное обучение в Пскове

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Ученики восьми классов в Пскове перешли на дистанционное обучение. Такая мера вызвана риском распространения коронавируса.

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По данным начальника управления образования Пскова Анны Кузыченко, на дистанционное обучение вывели классы в школах № 21 и 5, а также в Псковском педагогическом комплексе. Такая мера вводится по предписанию Роспотребнадзора в том случае, если выясняется, что в семье кого-то из учеников есть подтвержденные случаи коронавируса. Об этом пишет «Псковская лента новостей». Кроме того, до предписания Роспотребнадзора на дистанционное обучение перевели два класса в многопрофильном лицее № 4. У родителей двух братьев диагностировали коронавирус.

Школьники продолжают обучение и параллельно сдают тесты. В управлении образования заверили, что качество обучения снижено не будет.

Ранее сообщалось, что в Москве на удаленную работу с 5 октября компании переведут не менее 30% сотрудников. Такая мера затронет около 2 млн человек.

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