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Учения по гражданской обороне под руководством президента пройдут в 2021 году
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Учения по гражданской обороне под руководством президента пройдут в 2021 году

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В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне под руководством президента Владимира Путина. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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Глава МЧС Евгений Зиничев отметил, что сегодня по всей стране также проходит тренировка по гражданской обороне с оповещением населения. По его словам, главной целью учений является проверка готовности органов управления и сил к действиям по предназначению. В ходе проведения тренировки отрабатываются вопросы оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других опасностях.

По словам главы ведомства, в следующем году в стране пройдут более масштабные учения.

«Сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», — сказал Зиничев.

Министр также обратил внимание, что современные угрозы потребовали внесения изменений в действующие нормативные правовые документы в области гражданской обороны. Ввиду этих изменений осуществляется переработка планов гражданской обороны и защиты населения всех уровней на период 2021–2025 годов.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне началась с регионов Дальнего Востока, в каждом отрабатываются действия в тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данной местности. Граждан предупредили о включении систем экстренного оповещения в рамках учений.

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