Мосгорсуд проверит 23 октября законность приговора по делу «Седьмой студии»

Московский городской суд 23 октября рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор по делу «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом «Известиям» рассказал в пятницу, 2 октября, представитель суда.

«Рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского назначено в Мосгорсуде на 11:00 мск 23 октября», — сообщили в суде.

По данным обвинения, фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Свою вину они не признали.

В июне суд вынес приговоры по делу. Главный фигурант — Кирилл Серебренников — получил три года условно и штраф в размере 800 тыс. рублей. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. рублей.

Апфельбаум была признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.

Позже виновной по делу была признана бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, суд также постановил освободить ее от наказания, так как свой срок она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом. Женщину также обязали выплатить сумму ущерба в 129 млн рублей солидарно с Серебренниковым, Итиным и Малобродским.

В начале июля стало известно, что Малобродский, его адвокат, а также защита Итина обжаловали приговор суда по делу «Седьмой студии».