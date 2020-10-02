Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз выделил €720 млн на синхронизацию энергосистем стран Балтии
Экономика
Нефть и акции подешевели после сообщений о коронавирусе у Трампа
Общество
Учения по гражданской обороне под руководством президента пройдут в 2021 году
Мир
Минск пригрозил Евросоюзу разрывом дипотношений
Мир
В Баку заявили о ракетном обстреле Арменией села на западе Азербайджана

Мосгорсуд проверит 23 октября законность приговора по делу «Седьмой студии»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд 23 октября рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор по делу «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом «Известиям» рассказал в пятницу, 2 октября, представитель суда.

Приговор в студию: почему Кирилл Серебренников получил условный срок
После этого дела Минкультуры намерено оградить худруков от работы с финансами

«Рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского назначено в Мосгорсуде на 11:00 мск 23 октября», — сообщили в суде.

По данным обвинения, фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Свою вину они не признали.

В июне суд вынес приговоры по делу. Главный фигурант — Кирилл Серебренников — получил три года условно и штраф в размере 800 тыс. рублей. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. рублей.

Апфельбаум была признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.

Позже виновной по делу была признана бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, суд также постановил освободить ее от наказания, так как свой срок она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом. Женщину также обязали выплатить сумму ущерба в 129 млн рублей солидарно с Серебренниковым, Итиным и Малобродским.

В начале июля стало известно, что Малобродский, его адвокат, а также защита Итина обжаловали приговор суда по делу «Седьмой студии».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020