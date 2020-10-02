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Водителю в Удмуртии вынесли приговор за смертельное ДТП

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В Удмуртии суд вынес приговор молодому человеку, обвинявшемуся в смертельном ДТП. Его признали виновным, сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Установлено, что в ночь с 9 на 10 ноября 2019 года 20-летний молодой человек за рулем легковушки сбил двух женщин, которые шли по краю проезжей части во встречном направлении. Водитель с места аварии скрылся. Пострадавших доставили в больницу, позже одна из женщина скончалась, пишет ИА «Сусанин».

Правоохранительные органы установили личность водителя, а также тот факт, что в момент ДТП он находился в состоянии опьянения.

Суд пришел к выводу, что мужчина мог предотвратить наезд, если бы сбросил скорость, когда заметил пешеходов.

«Приближаясь к пешеходам, водитель, проявляя преступную небрежность, применил опасный и необоснованный маневр вправо, вследствие чего совершил наезд», — говорится в сообщении судейского сообщества.

Мужчине назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Еще два с половиной года ему нельзя будет управлять транспортными средствами.

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