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В Татарстане не видят оснований для возвращения ограничений из-за COVID-19

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В Республике Татарстан не видят поводов для возвращения ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

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«На сегодня ситуация стабильная остается и никаких оснований для введения дополнительных ограничительных мероприятий в Республике Татарстан мы не видим», — сказала спикер.

Патяшина также добавила, что ситуация стабильная, но напряженная.

За последние два дня в регионе регистрируется небольшой рост количества случаев коронавируса. Медики теперь выявляют на 4–5 заболевших больше по сравнению с предыдущими днями.

Согласно данным оперштаба Татарстана, за последние сутки коронавирус выявили у 28 человек. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 7284 случая COVID-19.

Здоровье татарстанцев зависит от их ответственности, подчеркнула главный санитарный врач республики и напомнила о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

По состоянию на 2 октября в России выявлено 1 194 643 случая заболевания COVID-19. Скончались 21 077 пациентов, а 970 296 — вылечились.

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