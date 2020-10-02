Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Красноярске

Газовый баллон взорвался в пристройке одного из домов, расположенных в Советском районе Красноярска. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в экстренных службах региона.

«Произошел взрыв баллона, один человек пострадал», — цитирует ТАСС сообщение своего источника.

В региональном минздраве уточнили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести в ожоговом центре краевой клинической больницы, добавило агентство.

29 сентября в гаражно-строительном кооперативе «Альфа» на улице Монтажников в Тамбове произошел взрыв газового баллона. В результате случившегося погиб мужчина. Его тело обнаружили при разборе завалов.