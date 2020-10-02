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Похитивших человека гастарбайтеров задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих гастарбайтеров, подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 29 сентября, около 10 вечера очевидцы сообщили в полицию о том, что на Дегтярной улице несколько человек избили мужчину, силой посадили его в машину и увезли, пишет телеканал «78».

Был введен план «Перехват». Злоумышленников и потерпевшего удалось обнаружить через три часа в строительном вагончике в коттеджном поселке под Всеволжском.

Полицейские освободили 23-летнего похищенного, гражданина одной из стран Средней Азии. Ему потребовалась помощь медиков. Также были задержаны трое его соотечественников, подрабатывающих на стройке разнорабочими.

Как выяснилось, похитители решили потребовать у коллеги 127 тыс. рублей в счет долга. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Задержанных заключили под стражу.

14 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны пятеро сотрудников полиции из-за подозрений в вымогательстве денег.

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