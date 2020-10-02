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В России сертифицировали обновленный хетчбэк Kia Rio X-Line

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На российском рынке появится обновленный хетчбэк Kia Rio X-Line. Это следует из «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС), которое опубликовано 30 сентября в базе Росстандарта.

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Длина автомобиля составляет 4240 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1530 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.

В России обновленный хетчбэк Kia Rio X-Line предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. Коробки передач — механическая и автомат.

В июне стало известно, что обновленный Kia Rio X-Line получит модернизированные фары и фонари, видоизмененные бамперы, а также декоративные воздуховоды в задней части. В салоне появится новая мультимедийная система с увеличенным экраном и расширенным функционалом.

Ожидается, что новинка доберется до автосалонов в конце нынешнего года либо в начале следующего.

1 октября сообщалось, что Kia начала продажи на российском рынке обновленного седана Rio.

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