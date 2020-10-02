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Родителям младших школьников предложили дать отпуск на период каникул

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В России родителям младшеклассников могут дать отпуск на время школьных каникул. Инициативу депутата Госдумы направили главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В обращении депутата сказано, что оплачиваемый отпуск может взять либо мама, либо папа. Связано это с тем, что московские школы уйдут на длительные каникулы с 5 по 18 октября. Ребёнок должен оставаться под присмотром родителей в этот период. Мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своё чадо.

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