Родителям младших школьников предложили дать отпуск на период каникул

В России родителям младшеклассников могут дать отпуск на время школьных каникул. Инициативу депутата Госдумы направили главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В обращении депутата сказано, что оплачиваемый отпуск может взять либо мама, либо папа. Связано это с тем, что московские школы уйдут на длительные каникулы с 5 по 18 октября. Ребёнок должен оставаться под присмотром родителей в этот период. Мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своё чадо.