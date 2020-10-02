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Россиянка пострадала в ДТП с автобусом в Анталье

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Российские дипломаты в турецкой Анталье в пятницу, 2 октября, выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, в котором пострадали граждане России.

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В генконсульстве РФ уточнили, что в результате аварии пострадала одна российская туристка. Она получила легкие травмы и была доставлена в медучреждение.

«В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы и после профилактического медицинского осмотра была выписана», — цитирует «РИА Новости» представителя дипмиссии.

Ранее в этот же день издание Milliyet сообщило, что в Анталье автобус с россиянами столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем по пути в аэропорт. Одной из пассажирок потребовалась госпитализация. Водитель автомобиля, с которым столкнулся автобус, погиб.

20 сентября в Анталье погибла 65-летняя россиянка. Татьяну Токареву сбил 25-летний водитель микроавтобуса. Он сдавал назад, а женщина находилась спиной к микроавтобусу, не заметила его и попала под колеса. Полицейские задержали водителя, виновного в гибели россиянки.

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