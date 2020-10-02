В Нагорном Карабахе заявили о сбитых 17 ударных дронах Азербайджана

Карабахские военные в четверг сбили 17 ударных дронов Азербайджана. Об этом заявил 2 октября заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Саркисян.

«Сбито 17 дронов, все ударные», — сказал он на брифинге в Степанакерте.

Кроме того, Саркисян сообщил, что еще 54 военнослужащих погибли в боях с противником в зоне карабахского конфликта. Таким образом, общее число погибших военных с 27 сентября достигло 158 человек.

Ранее в этот же день минобороны Азербайджана заявило о продолжении ожесточенных боев в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет «Газета.ру».

Накануне представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян призвал население страны не паниковать из-за ракет противовоздушной обороны.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 1 октября выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.