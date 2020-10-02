Посол США допустил улучшение отношений с Россией в долгосрочной перспективе

В долгосрочной перспективе отношения между Вашингтоном и Москвой смогут наладиться. Такое мнение в пятницу, 2 октября, высказал посол США в России Джон Салливан.

«Тем не менее я остаюсь при убеждении, что в долгосрочной перспективе, — а на это могут уйти годы, — отношения между Россией и Соединенными Штатами выправятся, надежда на будущее есть», — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что недавние события, в частности, инцидент с якобы отравлением блогера Алексея Навального и ситуация в Белоруссии усложнили отношения между двумя странами. Тем не менее посол со своей стороны заверил в том, что дипмиссия делает всё возможное, чтобы нормализовать диалог между Москвой и Вашингтоном.

«Могу только повторить, что я всеми силами стремлюсь к тому, чтобы сделать всё, что в наших силах, — в моих силах, в силах нашего посольства, нашего правительства, Соединенных Штатов Америки, — чтобы постараться сделать наши отношения с Россией лучше. Президент [США Дональд] Трамп направил меня в Москву именно для этого», — указал Салливан.

По словам дипломата, долгосрочной целью взаимных отношений США и России является взаимовыгодное сотрудничество.

«Это великая страна, и народ России — это великий народ, который так много может предложить не только Соединенным Штатам, но и всему миру. Я надеюсь, что правительства наших стран позволят этим, уже сформировавшимся отношениям, содержательным отношениям, развивавшимся на протяжении последних лет 30, продолжать расти и процветать на благо обеих стран и обоих народов, чтобы граждане Соединенных Штатов и России выигрывали от возросшего уровня торговли, процветания и общих положительных результатов тесных отношений между нашими двумя странами», — добавил посол.

В начале сентября Трамп заявил, что Соединенным Штатам лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами.

По словам американского лидера, его часто упрекают в «хороших отношениях с Путиным».

«На это я им отвечаю: «А разве это не хорошо? Неужели это плохо?» — сказал Трамп.