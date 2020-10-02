Более 251 тыс. человек вылечились от COVID-19 в Москве

Московские врачи за сутки вылечили еще 1157 человек от коронавирусной инфекции в российской столице, с начала пандемии из больницы выписаны более 251 тыс. пациентов. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1157 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 251 018», — заявила вице-мэр.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также выздоровевшие могут пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе на удаленный режим 30% сотрудников московских компаний с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавируса. В первую очередь отправить на дистанционную работу должны сотрудников старше 65 лет, а также граждан с заболеваниями, перечень которых ранее был определен департаментом здравоохранения Москвы.

28 сентября градоначальник также рекомендовал пожилым москвичам, беременным и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома.

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