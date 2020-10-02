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Дорожные камеры около Тобольска поместили в железные боксы

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В городе Тобольске и селе Вагай Тюменской области дорожные камеры поместили в железные боксы. Так власти пытаются защитить аппаратуру от вандалов.

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Фото боксов появились в местных пабликах. Автомобилисты в комментариях пишут, что подобные устройства закрашивают и ломают, и это происходит довольно часто. А в Тюмени камеры отворачивают от дороги в надежде, что они не будут фиксировать нарушения ПДД.

Портал «Наш город» сообщает, что автомобилисты активно выводят из строя камеры фиксации скорости, установленные на трассе Тюмень – Нижняя Тавда. В правоохранительных органах не исключили, что на этом участке действует организованная группа, которая портит оборудование. Злоумышленники пока не задержаны.

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