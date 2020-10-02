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Трамп призвал Байдена высказаться о движении «Антифа»

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Президент США Дональд Трамп призвал своего соперника, демократа Джо Байдена, высказаться об экстремистских группировках, включая движение «Антифа». Об этом американский лидер заявил в ходе интервью телеканалу Fox News 1 октября.

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«Джо Байден также должен кое-что сказать об «Антифа». Это не философия. Это люди, которые бьют людей по голове бейсбольными битами. Он (Байден. — Ред.) должен выступить, он должен быть сильным и должен осудить «Антифу». Очень важно, чтобы он это сделал», — приводит выдержку из интервью Трампа сайт Белого дома.

По его словам, «кто-то должен что-то сделать с «Антифа», а также с «левыми» движениями».

Кроме того, президент США осудил националистическую организацию «Ку-клус-клан». Я осуждаю всех сторонников превосходства белой расы. Я осуждаю ультраправое движение Proud Boys («Гордые парни»). Я о них практически ничего не знаю, но осуждаю», — сказал он.

Политик сообщил журналистам перед вылетом в штат Миннесота, где должен выступить на предвыборном митинге, что всегда осуждал сторонников идеи превосходства белой расы. Он призвал их «оставаться в стороне и дать правоохранительным органам выполнять свою работу».

Трамп вновь раскритиковал Байдена и его политику, заявив, что «расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни».

«Антифа» — международное движение, которое ставит общей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации. Члены сообщества активно участвовали в митингах против полицейского произвола после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году.

Американские власти обвинили «Антифу» в организации беспорядков и порче памятников и другого муниципального имущества. Трамп говорил, что расценивает движение как террористическую организацию.

Движение Proud Boys создал в 2016 году соучредитель журнала Vice Гэвином МакИннесом, который позднее дистанцировался от группировки. Proud Boys оспаривают идеи политкорректности и феминизма, настаивая на том, что не являются националистической организацией и не разделяют идею превосходства белой расы. В 2018 году Федеральное бюро расследований (FBI) классифицировало группировку как экстремистскую.

Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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