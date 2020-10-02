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Врач предупредил охотников об опасном паразитарном заболевании

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Доктор медицинских наук Алексей Чжао предупредил, что охотники или любители собирать ягоды могут заразиться опасным паразитарным заболеванием альвеококкозом, которое по своему течению напоминает рак.

По словам специалиста, паразиты могут попасть в организм человека через рот, если он плохо помыл руки или ягоды, либо обработал пищу недолжным образом.

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Заболевание развивается бессимптомно, а пациенты обращаются за медицинской помощью только на последних стадиях заболевания. Иногда выявить альвеококкоз помогают УЗИ или КТ брюшной полости.

«Во время сбора ягод и трав, в процессе ухода за собаками, на охоте, при обработке шкур убитых животных человек может заразиться альвеококкозом. Это опасное паразитарное заболевание, но встречается достаточно редко», — рассказал он «РИА Новости» в пятницу, 2 октября.

У альвеококкоза неспецифичные симптомы, которые определяются объемом поражения печени и прилегающих органов, локализацией метастазов. Также больные могут жаловаться на боли в правом подреберье и тошноту.

Лечение болезни зависит от ее стадии, на первой-второй рекомендуется проводить хирургическое вмешательство с целью радикального удаления паразитарного узла.

«При невозможности применения хирургических методов и после операции для предотвращения рецидивов или дальнейшего роста паразитарных очагов после циторедуктивных вмешательств показано проведение медикаментозной терапии», — объяснил Чжао.

28 сентября врач-ангионевролог назвал признаки «малого инсульта», среди которых оказались кратковременное головокружение, нарушение речи и онемение конечностей.

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