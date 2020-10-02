Врач предупредил охотников об опасном паразитарном заболевании
Доктор медицинских наук Алексей Чжао предупредил, что охотники или любители собирать ягоды могут заразиться опасным паразитарным заболеванием альвеококкозом, которое по своему течению напоминает рак.
По словам специалиста, паразиты могут попасть в организм человека через рот, если он плохо помыл руки или ягоды, либо обработал пищу недолжным образом.
Заболевание развивается бессимптомно, а пациенты обращаются за медицинской помощью только на последних стадиях заболевания. Иногда выявить альвеококкоз помогают УЗИ или КТ брюшной полости.
«Во время сбора ягод и трав, в процессе ухода за собаками, на охоте, при обработке шкур убитых животных человек может заразиться альвеококкозом. Это опасное паразитарное заболевание, но встречается достаточно редко», — рассказал он «РИА Новости» в пятницу, 2 октября.
У альвеококкоза неспецифичные симптомы, которые определяются объемом поражения печени и прилегающих органов, локализацией метастазов. Также больные могут жаловаться на боли в правом подреберье и тошноту.
Лечение болезни зависит от ее стадии, на первой-второй рекомендуется проводить хирургическое вмешательство с целью радикального удаления паразитарного узла.
«При невозможности применения хирургических методов и после операции для предотвращения рецидивов или дальнейшего роста паразитарных очагов после циторедуктивных вмешательств показано проведение медикаментозной терапии», — объяснил Чжао.
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