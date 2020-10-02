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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 2 октября

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Переменная облачность без осадков и до +20 градусов ожидается в Москве в пятницу, 2 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до отметок от +18 до +20 градусов, ночью похолодает до +6 градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха составит от +16 до +21 градусов, а ночью — до +3 градусов.

Накануне главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве первый снег может выпасть в конце октября, так как температура воздуха будет близка к климатической норме.

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