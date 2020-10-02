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Падение метеорита сняли на видео в США

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Падение метеорита попало на видео в США. Ролик был опубликован в соцсетях очевидцами.

На кадрах видно, как горящий объект освещает ночное небо, пролетая практически параллельно поверхности земли. По словам людей, ставших свидетелями астрономического явления, объект был бело-голубого цвета и с длинным хвостом, отмечает телеканал «Звезда».

Метеорит был виден сразу в нескольких штатах: Кентукки, Огайо, Пенсильвании и Вирджинии. Как отмечает Американское метеоритное общество (AMS), его заметили даже в Канаде.

18 сентября сообщалось, что метеорит, упавший на крышу дома в Тамбовской области, передали в музей в Москве. Вместе с камнем в экспозиции будет представлен фрагмент поврежденной крыши.

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