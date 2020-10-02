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Трое школьников разгромили кладбище под Псковом

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Правоохранители установили личности вандалов, осквернивших памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери, а также разгромивших еще 16 надгробий на кладбище в Псковской области. Об этом сайту kp.ru в четверг, 1 октября, сообщили в УМВД по Порховскому району.

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ЧП произошло в деревне Полоное. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности трех вандалов. Ими оказались трое несовершеннолетних. Правоохранители уже опросили их. Подростки признались, что разгромили кладбище из хулиганских мотивов.

Полицейские провели беседы с законными представителями несовершеннолетних, а их самих поставили на профилактический учет.

Муниципальные власти заявили, что памятник Герою Советского Союза будет оперативно восстановлен, пишет REGNUM.

Арнольд Мери ушел из жизни в 2009 году в Таллине в возрасте 88 лет. Он получил звание Героя Советского Союза за оборону штаба корпуса у города Порхов. Во время сражения в июле 1941 года его четыре раза ранили, но он не покинул поле боя и продолжал командовать обороняющимися, пишет сайт aif.ru.

16 сентября сообщалось, что прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту разрушения памятника советским подводникам в Лиинахамари в Мурманской области. На месте обрушения обнаружены следы тросов.

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