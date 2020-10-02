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В Ангарске разыскивают подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

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В Ангарске разыскивают мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над тремя детьми. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

По версии следователей, все преступления произошли в начале сентября в 94 квартале Ангарска. Задержать мужчину пока не удалось. Отмечается, что в течение месяца педофил успел напасть на троих детей, все пострадавшие не достигли даже 14-летнего возраста.

Подозреваемый попал на кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в одном из магазинов города. На вид ему 50-55 лет, рост от 175 до 180 см, он имеет кавказский тип лица, среднее телосложение, короткие седые волосы, густы черные брови. Судя по записи, одет мужчин был в темные брюки, куртку и светлую рубашку.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Поиски подозреваемого продолжаются.

22 сентября сообщалось, что политическая партия «Справедливая Россия» (СР) готовит проект закона о химической кастрации за педофилию и смертной казни за убийство детей.

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