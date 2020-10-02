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Житель Новосибирска до смерти избил свою невесту в день свадьбы

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В Новосибирске мужчина убил свою невесту в день свадьбы. Об этом сайту kp.ru в четверг, 1 октября, рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По информации следствия, убийство произошло 29 сентября в поселке Чик в Коченёвском районе. 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 36-летнюю женщину руками и ногами, нанося удары по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм та скончалась на месте. Мужчина выбросил ее тело в овраг.

В соцсетях местные жители рассказывали о том, что женщина познакомилась со своим будущем мужем, когда он еще сидел в тюрьме. После его освобождения они решили расписаться, и именно этот день стал днем убийства, отмечает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу. Он уже дал признательные показания.

1 октября сообщалось, что правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве директора приюта для животных. По предварительной информации, мужчину уволили из приюта полгода назад. Предполагается, что это могла быть месть.

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