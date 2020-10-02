Украинский генерал объяснил потерю Крыма отношением Киева

Киев пренебрежительно относился к Крыму, поэтому и потерял полуостров, заявил украинский генерал Геннадий Москаль.

В эфире YouTube-канала Skrypin.ua он отметил, что во времена юрисдикции Киева Крым жил бедно. На полуострове не было ни дорог, ни автозаправок, ни «приличных ресторанов и баз отдыха». Москаль подчеркнул, что украинские власти только обкрадывали регион.

Генерал, который в период с 1997 по 2000 год занимал должность начальника главка МВД Украины в Крыму, поделился воспоминаниями о полуострове того времени.

По его словам, когда он приехал туда, только у него была Audi A8. Больше в Крыму дорогих иномарок было практически не встретить.

«Просто Украина относилась (к Крыму так. — Ред.): украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым…» — сказал Москаль, махнув рукой.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,6% жителей полуострова проголосовали за воссоединение.

В апреле российская певица Лолита Милявская ответила украинскому журналисту Дмитрию Гордону на вопрос, чей Крым. Она отметила, что Киев не вкладывался в регион, а Россия пришла и «построила аэропорт, дороги».