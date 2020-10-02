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Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к новому фильму про Бонда

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Американская исполнительница Билли Айлиш презентовала новый видеоклип снятый на песню-саундтрек к 25-му фильму о спецагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

В клипе можно видеть выступление Билли Айлиш в черно-белом цвете, которое сменяется кадрами из нового фильма о Бонде с участием Дэниэла Крейга. По сюжету новой ленты, Бонд временно оставил службу и проводит отпуск на Ямайке, когда его отдых прерывает появление на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ. Тот просит агента 007 о помощи по спасению похищенного ученого, пишет сайт kp.ru.

18-летняя Билли Айлиш стала самым молодым автором главной песни в истории фильмов о Джеймсе Бонде. В 2020 году исполнительница стала самой молодой в истории премии «Грэмми» победительницей в четырех основных номинациях: «Песня года», «Альбом года» «Запись года», а также «Лучший новый артист».

К моменту публикации ролик «Не время умирать» посмотрели уже свыше 2,3 млн раз. Премьера фильма «Не время умирать» в России запланирована на 19 ноября 2020 года, пишет REGNUM.

4 сентября в сети появился трейлер новой картины о Бонде. Хронометраж ролика составляет 2 минуты 34 секунды.

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