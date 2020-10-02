МВД Белоруссии разослало участникам протестов СМС-предупреждения

В Белоруссии участники протестных демонстраций получают СМС-сообщения от Министерства внутренних дел страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что абоненты некоторых операторов начали получать сообщения о том, что они были идентифицированы как нарушители порядка проведения массовых мероприятий.

В тексте, отправителем которого значится MVD, сказано, что действия получателя сообщения зафиксированы с помощью фото-видеозаписи.

«Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», цитирует текст Reform.by.

Отмечается, что ответить на подобные СМС абоненты не могут.

«Рассылают тем, кто действительно участвует, есть программа», — цитирует РБК комментарий МВД Белоруссии в пятницу, 2 октября.

Также в ведомстве рассказали, что информацию о соответствующей программе опубликует пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.

23 сентября состоялась инаугурация белорусского лидера во Дворце независимости в Минске, дата церемонии не афишировалась. После этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала мероприятие фарсом и объявила себя избранным президентом страны.