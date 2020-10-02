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Силкин оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход в плей-офф ЛЧ

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Российские футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» могут побороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, считает бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин.

Он подчеркнул, что «Зенит» неоднократно показывал, что может играть с сильными командами. Также Силкин обратил внимание на то, что петербуржцы «укомплектованы хорошо». Поэтому команде по силам выйти в плей-офф.

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«Краснодар», по его мнению, способен удивить и «хлопнуть» серьезного соперника, поэтому команда является явным претендентом на третье место, а также, «если немного повезет», сможет претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Краснодар» — молодая команда, шаг за шагом решает свои задачи и проходит дальше. Опыт игры в Лиге чемпионов просто необходим и серьезных задач ставить на эту группу нет смысла. При этом команда способна удивить, набрать очки в стартовых матчах, «хлопнуть» серьезного соперника», — заявил он «РИА Новости» в четверг, 1 октября.

При этом московскому «Локомотиву» пробиться в плей-офф будет сложнее, чем предыдущим командам, считает Силкин.

«Соперники «Локомотива» — не подарок, фавориты здесь очевидны, а вот за третье место в путевку в Лигу Европы вместе с "Зальцбургом" побороться можно», — заключил он.

В четверг состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Так, соперниками «Зенита» в группе F станут немецкая «Боруссия», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».

«Краснодар», в свою очередь, в группе Е встретится с испанской «Севильей», английским «Челси», а также французским «Ренном», а «Локомотиву» предстоят матчи с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом» в группе А.

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