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Помпео ушел от ответа на вопрос о признании Тихановской лидером Белоруссии

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Госсекретарь США Майк Помпео 1 октября в интервью Fox News не стал отвечать на вопрос о том, считают ли власти страны лидера оппозиции Светлану Тихановскую президентом Белоруссии.

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При этом он подчеркнул, что Штаты не признают результаты выборов в Белоруссии, а также инаугурацию Александра Лукашенко.

«Мы объявили выборы фальсификацией в течение нескольких дней после их завершения. Мы выступили и против того факта, что теперь он [Лукашенко] инаугурирует сам себя. Мы знаем, чего хочет народ Беларуси. Они хотят чего-то другого. Они хотят свободы», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Помпео, американские власти намерены поддержать белорусский народ и оказать помощь в рамках своих «дипломатических возможностей».

Инаугурация белорусского лидера состоялась 23 сентября во Дворце независимости в Минске, дата церемонии не афишировалась. После этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала мероприятие фарсом и объявила себя избранным президентом страны.

В этот же день в Госдепартаменте заявили, что не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, поскольку «результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность».

Евросоюз также считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Глава британского МИДа Доминик Рааб назвал прошедшую инаугурацию Лукашенко дискредитирующей репутацию президента «еще сильнее».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с их итогами.

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