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Ярошенко не станут переводить в другую тюрьму в США

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Российского летчикa Константинa Ярошенко, отбывающего 20-летний тюремный срок в Соединенныx Штатаx, не будут переводить в другую тюрьму, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

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Ранее Тарасов сообщил, что его подзащитного, отбывающего наказание в американской тюрьме «Данбери», собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение. Сейчас Ярошенко помещен на карантин в связи с предстоящим переводом.

«Константина не будут переводить в другую тюрьму. Он по-прежнему находится на изоляции, в карантине. Эта и другая информация, которой мы обладаем, сводится к тому, что переводить его в другую тюрьму не будут», — цитирует Тарасова ТАСС в пятницу, 2 октября.

В свою очередь посольство РФ в Вашингтоне обратилось с просьбой в Госдеп не переводить россиянина в другое исправительное учреждение. Ведомство опасалось, что это может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии с учетом имеющихся у россиянина проблем со здоровьем.

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

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