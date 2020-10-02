В Татарстане заключили под стражу подозреваемых в убийстве таксиста подростков

В Татарстане трех подростков, подозреваемых в убийстве таксиста, заключили под стражу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей Зеленодольске было найдено тело 35-летнего мужчины. Труп со множеством ссадин и гематом на голове находился в багажнике автомобиля Vortex Тingo. Позже правоохранители задержали трех местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет, которые частично признали вину.

«В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 ноября 2020 года, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ», — цитирует сообщение прокуратуры «Казанский репортер» в четверг, 1 октября.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ, а также ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Кроме того, прокуратура в адрес руководителей образовательных учреждений, где учились фигуранты дела, внесены представления.

29 сентября сообщалось, что двух подростков обвинили в избиении таксиста до смерти в Нижнем Новгороде.