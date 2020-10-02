Трубоукладчик «Северного потока – 2» покинул немецкий порт Мукран

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из немецкого порта Мукран, где провело на стоянке несколько месяцев. Это следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений судов Marine Traffic.

Мукран является главным логистическим пунктом «Северного потока – 2». Именно там хранятся трубы для газопровода.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно недалеко отошло от порта и остановилось. При этом конечным пунктом прибытия отмечен также Мукран.

17 сентября стало известно, что из Санкт-Петербурга в немецкий порт прибыло российское судно снабжения «Иван Сидоренко». По данным СМИ, оно доставило трубы для строительства «Северного потока – 2».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций, строительство «СП-2» было временно приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

При этом газопровод практически достроен, осталось проложить 160 км труб.

1 октября стало известно, что Дания разрешила эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на своем континентальном шельфе.