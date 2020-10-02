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Трубоукладчик «Северного потока – 2» покинул немецкий порт Мукран

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из немецкого порта Мукран, где провело на стоянке несколько месяцев. Это следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений судов Marine Traffic.

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Мукран является главным логистическим пунктом «Северного потока – 2». Именно там хранятся трубы для газопровода.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно недалеко отошло от порта и остановилось. При этом конечным пунктом прибытия отмечен также Мукран.

17 сентября стало известно, что из Санкт-Петербурга в немецкий порт прибыло российское судно снабжения «Иван Сидоренко». По данным СМИ, оно доставило трубы для строительства «Северного потока – 2».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций, строительство «СП-2» было временно приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

При этом газопровод практически достроен, осталось проложить 160 км труб.

1 октября стало известно, что Дания разрешила эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на своем континентальном шельфе.

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