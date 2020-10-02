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РФ создаст новейшую военную систему контроля космического пространства

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Россия в ближайшие годы создаст новейшую военную систему контроля космического пространства для постоянного наблюдения за околоземными объектами. Об этом 2 октября сообщил командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

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«В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных комплексов нового поколения», — рассказал генерал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, подобные комплексы будут развернуты в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

Он добавил, что благодаря новой системе космические войска ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство «по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот».

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут в ближайшее время попытаться разместить компоненты оружия в космосе, однако РФ будет предпринимать все усилия, чтобы предотвратить этот «очень опасный сценарий».

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал все ведущие космические державы запретить размещение вооружений в космосе. Он указал на необходимость выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности.

Весной Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Ранее США отказались принять инициативу России и приступили к созданию космических войск.

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