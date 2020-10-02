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Вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин покинет свой пост

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Старший вице-президент, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Виктор Шкипин принял решение покинуть компанию, говорится 1 октября на сайте банка.

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«Виктор принял решение на данном этапе своего жизненного пути покинуть нас по личным причинам, но я надеюсь, что в будущем мы найдем возможности для продолжения сотрудничества с ним», — приводит пресс-служба слова первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

Отмечается, что Шкипин продолжит исполнять свои обязанности до назначения преемника.

Шкипин пришел в Сбербанк в апреле 2020 года. До этого он отвечал за маркетинг в Альфа-банке и ВТБ.

24 сентября Сбербанк в ходе онлайн-презентации официально представил свой новый логотип «Сбер». Глава компании Герман Греф заявил, что на внедрение нового бренда в течение пяти-шести лет планируется потратить примерно 2,5 млрд рублей.

Бренд «Сбер» уже используется для ряда информационных материалов банка. В их числе — «СберМаркет», «СберКлауд», «Сберавто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика» и «СберФуд».

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