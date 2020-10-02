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Сирены системы оповещения о ЧС прозвучат в России 2 октября

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В рамках всеобщей тренировки по гражданской обороне по всей России, кроме Москвы, включатся сирены оповещения, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Запуск электросирен и громкоговорителей запланирован на пятницу, 2 октября, конкретное время главы регионов определят самостоятельно. Кроме того, в ряде субъектов федерации будет заменен сигнал телевидения и радио.

«МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов является плановой», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Тренировка начнется с регионов Дальнего Востока, в каждом будут отрабатываться действия в тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данной местности.

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