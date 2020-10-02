Небензя заявил об отсутствии военного решения у карабахского конфликта

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что урегулирование карабахского конфликта можно обсуждать только после прекращения огня. Дипломат напомнил о предложении помощи нашей страны как посредника в переговорах. Небензя подчеркнул, что у конфликта нет военного решения. По его словам, Армения и Азербайджан — близкие для России страны, с ними у нее особые отношения. Москва надеется, что заявления Минской группы окажут влияние на противоборствующие стороны.