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Небензя заявил об отсутствии военного решения у карабахского конфликта

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что урегулирование карабахского конфликта можно обсуждать только после прекращения огня. Дипломат напомнил о предложении помощи нашей страны как посредника в переговорах. Небензя подчеркнул, что у конфликта нет военного решения. По его словам, Армения и Азербайджан — близкие для России страны, с ними у нее особые отношения. Москва надеется, что заявления Минской группы окажут влияние на противоборствующие стороны.

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