Названа основная версия гибели сотрудницы посольства США в Киеве

Украинская полиция определилась с основной версией гибели Санвер Никаэло — сотрудницы американского посольства в Киеве.

Женщина была найдена возле железнодорожных путей с разбитой головой. Полиция полагает, что произошел несчастный случай.

Как пишут 1 октября «Украинские новости», изначально рассматривались несколько версий произошедшего, но в итоге правоохранители остановились на одной.

«Это приоритетная версия, поскольку ее нашли возле железнодорожных путей и она была в спортивном костюме и наушниках», — сказал представитель нацполиции.

Он отметил, что в месте, где была обнаружена пострадавшая американка, проходит много грузовых поездов. При этом вариант того, что на Никаэло было совершено нападение, пока не исключается окончательно.

30 сентября представитель МВД Украины Артем Шевченко сообщил о гибели сотрудницы посольства США вблизи железной дороги в Киеве. Женщину с травмой головы нашли прохожие. После госпитализации Санвер скончалась.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».