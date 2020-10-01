Модернизацию онкологического диспансера проводят в Омске

О масштабной модернизации Омского клинического онкологического диспансера рассказал главврач учреждения Дмитрий Маркелов. В прошлом году были обновлены операционные.

«В этом году у нас запланировано переоснащение еще на 842 млн рублей. Мы получаем новые эндоскопические стойки, это нам даст возможность больше оперировать без широких, массивных, открытых операций, а лапароскопическим методом», — сказал Маркелов.

Как передает ИА «ОМСКРЕГИОН», из дорогостоящего оборудования в онкодиспансер доставят еще один аппарат МРТ, два аппарата МСКТ, современнейший маммограф. «В конце этого года — в начале следующего стартует строительство трех каньонов, где будут установлены три новых линейных ускорителя, чтобы люди получали современнейшую лучевую терапию в Омской области», — добавил Маркелов.