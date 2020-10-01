Прямой эфир

Модернизацию онкологического диспансера проводят в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О масштабной модернизации Омского клинического онкологического диспансера рассказал главврач учреждения Дмитрий Маркелов. В прошлом году были обновлены операционные.

«В этом году у нас запланировано переоснащение еще на 842 млн рублей. Мы получаем новые эндоскопические стойки, это нам даст возможность больше оперировать без широких, массивных, открытых операций, а лапароскопическим методом», — сказал Маркелов.

Как передает ИА «ОМСКРЕГИОН», из дорогостоящего оборудования в онкодиспансер доставят еще один аппарат МРТ, два аппарата МСКТ, современнейший маммограф. «В конце этого года — в начале следующего стартует строительство трех каньонов, где будут установлены три новых линейных ускорителя, чтобы люди получали современнейшую лучевую терапию в Омской области», — добавил Маркелов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020