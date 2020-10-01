ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА обыграл московский «Спартак» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча команд прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в четверг, 1 октября, и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:3, 1:1) в пользу армейцев.

В составе победителей голами отметились Павел Карнаухов, который оформил хет-трик, и Брендэн Лайпсик. В «Спартаке» шайбы в ворота соперников забросили Максим Цыплаков, Робин Ганзл, Андрей Кутейкин и Лукаш Радил, пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что для ЦСКА эта победа стала четвертой подряд.

28 сентября «Спартак» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ со счетом 5:4.

В составе победителей отметились нападающие Сергей Широков, Лукаш Радил, Робин Ганзл, а также защитник Эмиль Юсе. Победный буллит также реализовал Широков.