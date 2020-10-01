Прямой эфир

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хоккейный клуб ЦСКА обыграл московский «Спартак» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Скованный лед: как коронавирус редактирует календарь КХЛ
Лиге пришлось отменить Неделю звезд в Риге и перенести ряд матчей

Встреча команд прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в четверг, 1 октября, и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:3, 1:1) в пользу армейцев.

В составе победителей голами отметились Павел Карнаухов, который оформил хет-трик, и Брендэн Лайпсик. В «Спартаке» шайбы в ворота соперников забросили Максим Цыплаков, Робин Ганзл, Андрей Кутейкин и Лукаш Радил, пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что для ЦСКА эта победа стала четвертой подряд.

28 сентября «Спартак» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче КХЛ со счетом 5:4.

В составе победителей отметились нападающие Сергей Широков, Лукаш Радил, Робин Ганзл, а также защитник Эмиль Юсе. Победный буллит также реализовал Широков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020