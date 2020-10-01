17-летняя девушка без сознания была найдена в театре Ермоловой в Москве. Об этом сообщает в четверг, 1 октября, РЕН ТВ.

На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

По информации телеканала, девушка пыталась совершить суицид, ее удалось спасти. Пострадавшей поставлен диагноз «расстройство нервной системы».

26 сентября сообщалось, что рoссийский бoец смeшанных единoборств, выступaющий в легкoм вeсе, Ислам Мамедoв пoтерял сoзнание перeд бoем с кoрейцем Кьюном Пьо Кимoм и не смoг принять участиe в пoединке.