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Адвокат Трунов за сутки поменял позицию по делу о торговле детьми

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Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых по делу о торговле детьми, за сутки поменял свою позицию.

Накануне Трунов в беседе с телеканалом РЕН ТВ заявил, что Следственный комитет намерен арестовать мужчин, прибегавшим к услугам суррогатных матерей. Он отметил, что закон не регламентирует ситуацию, когда в данной системе оказывается одинокий отец.

«Там было несколько судебных решений о том, что это дискриминация. Есть большое количество судебных решений, когда эти мужчины обращаются в суд, говорят, почему в законе женщина одинокая есть, а мужчины нет. Суд говорит — да, на основе Конституции, но следствие считает, что эти решения незаконны», — заявлял адвокат.

Однако сегодня, когда Трунову задали уточняющий вопрос об арестах, защитник заявил, что, не знает, и узнал эту информацию из СМИ.

«Не знаю, это же вопрос к СК, что они будут делать. ТАСС ссылается на какие-то источники в СК, которые им объяснили, ну не я же могу сказать, что будет делать Следственный комитет», — сказал Трунов.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в рамках расследования дела о торговле детьми следователи намерены задержать и ходатайствовать об аресте мужчин, которые воспользовались услугами суррогатного материнства.

Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Завершение расследования уголовного дела планируется до конца года.

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