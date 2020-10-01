Юрий Семин оценил жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов

«Зенит» обязательно поборется за первое-второй место в группе и продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Об этом 1 октября заявил «Спорт-экспрессу» бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«На то есть основания: есть опыт, есть хороший тренер, у которого есть опыт игры и работы в еврокубках. Так что, думаю, шансы выйти хорошие», — отметил он.

Говоря о том, что«Краснодар» сыграет с «Челси», «Севильей» и «Ренном», он напомнил, что российский клуб можно поздравить с выходом в групповой этап.

«Краснодар — вообще весь Краснодар — любит футбол. В любом магазине говорят о футболе», — отметил Семин. Как он полагает, команда может преподнести сюрприз своим болельщикам. «Севилья» — очень сильная команда, у россиян серьезные соперники. но им, по мнению Семина, должна сопутствовать удача.

Касательно «Локомотива», которому предстоят игры с «Баварией» и «Атлетико», тренер не стал ничего говорить.

Ранее в четверг главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что рад итогам жеребьевки.

На групповом этапе Лиги чемпионов Россию впервые представят три клуба. В турнир попали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».