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Ремонт улицы Васильковой продолжается в Тамбове

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На севере Тамбова на улице Васильковой уже начали укладывать нижний слой асфальта. Ремонтные работы ведутся на участке от улицы Мордасова до Мичуринской.

К настоящему моменту дорожники восстановили пешеходные тротуары, построили новые парковочные места, оборудовали ливневую канализацию, переустроили коммуникации и установили энергосберегающие светодиодные светильники. Отмечается, что улицы Васильковую и Гвардейскую общей протяжённостью в 1,26 км реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом информирует ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее в Тамбовской области запустили движение транспорта после капитального ремонта моста через ручей на 114-м км трассы Р-193 Воронеж–Тамбов. Рабочие заменили опоры и балки пролетных строений, устроили новое мостовое полотно и дорожную одежду. Это позволило перенаправить транспортный поток с временных объездных путей на мост.

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