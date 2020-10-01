Караван мигрантов из Гондураса начал движение через Гватемалу к Мексике

Мигранты из Гондураса в караване численностью около 2,5 тыс. человек прорвали границу Гватемалы, люди направились в сторону Мексики, пишет 1 октября Prensalibre.

Караван идет в сторону границы с мексиканским штатом Чиапас, он покинул Сан-Педро-Сула ночью. При этом караван состоит из нескольких групп мигрантов: в одной 500 человек, в двух других — чуть больше.

Пограничная служба Гватемалы потребовала от жителей соседней страны, которые имеют право безвизового транзита через территорию страны, результаты ПЦР-теста на COVID-19 для прохода через границу. Однако мигранты прорвали ограждения, не предъявив справок.

Весной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции американские власти решили возвращать незаконно пересекающих границу мексиканских мигрантов обратно без задержания. Однако это не смущает жителей латиноамериканских стран.