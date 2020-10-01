Прямой эфир

Караван мигрантов из Гондураса начал движение через Гватемалу к Мексике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мигранты из Гондураса в караване численностью около 2,5 тыс. человек прорвали границу Гватемалы, люди направились в сторону Мексики, пишет 1 октября Prensalibre.

Иллюзия обмана: Мексика и США договорились бороться с мигрантами вместе

Караван идет в сторону границы с мексиканским штатом Чиапас, он покинул Сан-Педро-Сула ночью. При этом караван состоит из нескольких групп мигрантов: в одной 500 человек, в двух других — чуть больше.

Пограничная служба Гватемалы потребовала от жителей соседней страны, которые имеют право безвизового транзита через территорию страны, результаты ПЦР-теста на COVID-19 для прохода через границу. Однако мигранты прорвали ограждения, не предъявив справок.

Весной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции американские власти решили возвращать незаконно пересекающих границу мексиканских мигрантов обратно без задержания. Однако это не смущает жителей латиноамериканских стран.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020