Косуль в Оренбургской области будут подкармливать зимой

В Оренбургской области охотоведы готовят специальные зимние кормушки для косуль. Они должны быть такими, чтобы сберечь еду от зайцев, кабанов и птиц.

«Необходимо соорудить высокий навес из дерева высотой 2 м, с двускатной крышей. Под крышу устанавливают вместительный контейнер для сена, который также служит и подпоркой крыше. Косули очень охотно берут корм именно из таких «кормушек», в то время как кабаны берут корм только с земли», — пояснили в региональном минприроды, передает РИА «Оренбуржье».

В морозные зимы бывало, что поголовье косуль в некоторых регионах сокращалось в десятки раз.