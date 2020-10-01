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Косуль в Оренбургской области будут подкармливать зимой

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В Оренбургской области охотоведы готовят специальные зимние кормушки для косуль. Они должны быть такими, чтобы сберечь еду от зайцев, кабанов и птиц.

«Необходимо соорудить высокий навес из дерева высотой 2 м, с двускатной крышей. Под крышу устанавливают вместительный контейнер для сена, который также служит и подпоркой крыше. Косули очень охотно берут корм именно из таких «кормушек», в то время как кабаны берут корм только с земли», — пояснили в региональном минприроды, передает РИА «Оренбуржье».

В морозные зимы бывало, что поголовье косуль в некоторых регионах сокращалось в десятки раз.

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