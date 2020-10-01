Новая система дистанционного минирования поступит в армию в 2021 году

Российские военные завершили испытания новой инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», уже получившей в армии название «реактивное минное поле». Она начнет поступать на вооружение бригад и полков инженерных войск с начала 2021 года.

Новинка способна за краткие сроки создавать минные заграждения нужной конфигурации на удалении до 15 км — она выстреливает реактивные снаряды, которые разбрасывают мины в заданном месте. Корректируемые ракеты позволяют системе за считаные минуты выставить непроницаемое для противника минное поле.

Тесты инженерной системы успешно завершились в рамках учений «Кавказ-2020», рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. «Земледелие» задействовали в розыгрыше финального эпизода на полигоне Капустин Яр 25 сентября в присутствии президента России Владимира Путина и высших военачальников. Установленное боевыми машинами минное поле задержало выдвижение резервов условного противника и ограничило их маневренность.

В 1970-е годы после испытаний военные отказались принимать на вооружение похожую систему на базе реактивных установок залпового огня «Град» и «Ураган». Проблемой оказалась низкая точность систем того времени на больших расстояниях.

«В отличие от традиционных новая система позволяет укладывать минные поля с большей скоростью и конфигурацией по выбранной программе», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, резко повышается безопасность для самого миноукладчика, если он вынужден работать на путях выдвижения вражеских войск.

«Земледелие» отдаленно напоминает обычный «Град» или «Торнадо-Г» и имеет такой же калибр в 122 мм. На каждом восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗа» смонтированы два пакета по 25 ракет, снаряженных минами. Дальность их полета составляет от 5 до 15 км.

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«Минные намерения: «Земледелие» испытано и идет на вооружение».