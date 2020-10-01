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Доходы бюджета от СРП-проектов могут снизиться

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В будущем году доходы российского бюджета от сырьевых проектов, которые реализуются по соглашениям о разделе продукции, упадут более чем вдвое. Об этом говорится в материалах к проекту главного финансового документа страны на ближайшие три года. В качестве главных причин недостачи указаны снижение объемов добычи и падение цен на нефть и газ. Поступления в казну от проектов СРП оцениваются в будущем году в размере 13 млрд 900 млн рублей — против 30 с лишним миллиардов в текущем. Сильнее всего упадут бюджетные доходы от нефтегазового проекта «Сахалин-1» — почти вчетверо. В будущем году бюджет получит от Харьягинского нефтяного месторождения в 1,7 раза меньше, чем в этом, а от газового проекта «Сахалин-2» — почти в полтора. Правительственные аналитики не прогнозируют быстрого восстановления доходов от СРП – в 22-м и 23-м годах они скорее продолжат снижение.

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