Ереван ознакомился с заявлением лидеров России, США и Франции по НКР

Армянская сторона ознакомилась с заявлением лидеров России, США и Франции Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху и определится с оценкой позднее, заявила в четверг, 1 октября, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ходе брифинга, трансляцию ведет портал Times.am.

«Мы ознакомились с заявлением, оценка будет дана позднее и не на моем уровне», — сказала она.

При этом она отметила, что приоритетом Армении в процессе урегулирования является формат Минской группы ОБСЕ, а главной задачей сейчас является прекращение огня.

Ранее 1 октября Путин, Трамп и Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

В этот же день стало известно о попадании группы журналистов под обстрел азербайджанской армии в карабахском городе Мартуни. Два представителя французской газеты Le Monde и репортер армянского 24news получили ранения, россиянин Дмитрий Еловский не пострадал.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.