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Барриос оценил результат жеребьевки Лиги чемпионов для «Зенита»

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Полузащитник футбольной команды «Зенит» Вильмар Барриос прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, согласно которой петербуржцы сыграют в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

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«У нас отличная группа. Еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает всё возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Сравнение с прошлогодней группой? Обе группы сильные, будем надеяться, что сделаем всё, что от нас зависит, для итогового успеха», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу «Зенита» в четверг, 1 октября.

Ранее в этот же день стало известно, что «Зенит» сыграет с немецкой «Боруссией» из Дортмунда, итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге» в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/21.

ФК «Локомотив» сыграет с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».

«Краснодар», в свою очередь, сыграет с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном».

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