Путин, Трамп и Макрон призвали прекратить бои в Карабахе

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в четверг, 1 октября, согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция. ― Ред.) самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта», ― говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что главы государств выразили соболезнования семьям погибших и раненым, а также призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, передает «Газета.ru».

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях. Об участии в боях сирийских исламистов также заявил Макрон.

Армянская сторона неоднократно заявляла, что непосредственное участие в боях на стороне Азербайджана принимает Турция. При этом советник турецкого президента Ясин Актай заявлял, что Турция не планирует участвовать в конфликте со своей военной силой, технической поддержки будет достаточно. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев также говорил, что страна получает от Турции только моральную поддержку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.