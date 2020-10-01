В Севастополе спроектируют служебное жилье для бюджетников

Правительство Севастополя внесло поправки в госпрограмму развития градостроительства. Власти заложили средства на поиск и обоснование земельных участков под строительство служебного жилья для бюджетников. Соответствующее решение принято на заседании в четверг, 1 октября.

«Программа дополняется мероприятием «Технико-экономическое обоснование, градостроительное и инвестиционное обоснование для комплексного анализа территории города Севастополя в целях строительства служебного стандартного социального жилья», — цитирует и.о. директора городского департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова онлайн-газета «Новый Севастополь».

По его словам, в 2020 году на эти цели выделят 30 млн рублей, в 2021-м — 69,95 млн рублей. Распоряжаться средствами будет департамент капстроительства.

И.о. губернатора Михаил Развожаев, в свою очередь, отметил, что меры позволят реализовать поручение президента страны Владимира Путина о создании служебного жилья для бюджетников. Строительство включено в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя.

В начале сентября сообщалось, что программа предоставления квартир бюджетникам может начать работать в Севастополе в течение 2–3 лет. Власти намерены привлечь частного инвестора для строительства квартир, которые можно использовать как служебное жилье.